Il processo al manutentore Chiesti due anni e 8 mesi La madre | Voglio giustizia
Due anni e otto mesi. Questa la richiesta del pm Vincenzo Nitti per il tecnico manutentore, Mario Cusimano, accusato di omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche. La sentenza è stata fissata per il 18 novembre. E’ arrivato alle battute finali, insomma, il processo per la morte di Luana D’Orazio, la giovane di 22 anni uccisa dall’orditoio a cui stava lavorando il 3 maggio 2021 nella fabbrica "Orditura srl" di Montemurlo dove la ragazza lavorava come apprendista. I titolari dell’orditura, Luana Coppini e il marito Daniele Faggi, lo ricordiamo, hanno patteggiato una pena rispettivamente a due anni e a un anno e mezzo sempre per omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
