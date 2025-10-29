Il principe William lo chef dell' Amazzonia e la lite sul menù vegano

Lo chef amazzonico Saulo Jennings rinunucia all'occasione di cucinare per l'Earthshot Prize 2025 organizzato dal Principe William, perché non può inserire un pesce del suo fiume nel menu. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il principe William, lo chef dell'Amazzonia e la lite sul menù vegano

