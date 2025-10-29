Il primo matrimonio a Notre Dame dopo il grande incendio del 2019 è una storia che sembra uscita da un film

N otre Dame rinasce, e lo fa celebrando l’amore. Dopo il devastante incendio e anni di meticolosa ricostruzione, la cattedrale parigina ha ospitato un evento eccezionale: il primo matrimonio sotto le sue volte restaurate. Protagonisti di questa favola moderna, che segna un nuovo inizio per la cattedrale, sono Jade e Martin Lorentz. E non è affatto un caso: lui è uno degli artigiani che, per tre anni, ha letteralmente ridato vita alla cattedrale. I tesori di Notre Dame: dispersi e salvati. guarda le foto Il matrimonio a Notre Dame del carpentiere Martin. Il “ sì” è stato pronunciato davanti a 500 invitati, tra cui moltissimi colleghi dello sposo, ma circondati dai visitatori: «C’era il flusso dei visitatori intorno. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il primo matrimonio a Notre Dame dopo il grande incendio del 2019 è una storia che sembra uscita da un film

