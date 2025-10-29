Il presunto fascismo dei pro Pal e il complesso di sinistra

Non avendo scheletri nell’armadio, travi nell’occhio, corna di bue in fronte o statuine del Duce sulla credenza di casa, posso dire in tutta tranquillità che sulla contestazione di Emanuele Fiano all’università Ca’ Foscari di Venezia ha ragione Ignazio La Russa quando scrive che “almeno in questo caso citare il fascismo come principio guida per i pro Pal è un po’ azzardato”. Del resto, basta leggere l’intervista a Fiano su Repubblica – per tacere dei tanti messaggi di solidarietà che ha ricevuto, tutti sulla stessa falsariga – per notare una strana schizofrenia: i contestatori si sono presentati sotto la sigla Fronte della Gioventù Comunista, sullo striscione esibivano una bella falce e martello ma, racconta Fiano, “ho detto loro che sono dei fascisti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il presunto "fascismo" dei pro Pal e il complesso di sinistra

