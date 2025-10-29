Il presidente Mattarella alla mostra su Beato Angelico FOTO
Questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Firenze per visitare a palazzo Strozzi la mostra dedicata al Beato Angelico. Ad accogliere il capo dello Stato il presidente della Regione, Eugenio Giani, e la sindaca, Sara Funaro. Con loro anche Luigi De Siervo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
