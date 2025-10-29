Il presidente Mattarella alla mostra ‘Beato Angelico’ a Firenze
(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato oggi a Firenze la grande mostra "Beato Angelico" nella sede di Palazzo Strozzi. L'esposizione realizzata in collaborazione tra Fondazione Palazzo Strozzi, Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei nazionali Toscana e Museo di San Marco, celebra l'artista simbolo dell'arte del Quattrocento e uno dei principali . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
