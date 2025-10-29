Il presidente di Aeroporti di Puglia Vasile | Il 2025 è stato straordinario ora puntiamo
AGI - Presidente Antonio Vasile, il 2025 è stato un anno da record per Aeroporti di Puglia, cosa dobbiamo aspettarci per la fine dell'anno e in ottica 2026? È stato un anno incredibile per noi, ma soprattutto è stato un anno straordinario per l'intero sistema Puglia. Perché gli aeroporti hanno solo il vantaggio di contare i numeri, di farlo più velocemente e in maniera immediata. Sì, un anno record, con quasi un milione di passeggeri in più. Nel 2026, invece, puntiamo a un cambio di strategia. L’obiettivo è far diventare gli Stati Uniti, un mercato eccezionale, il primo cliente della Puglia e capitalizzare un grande evento come il G7 (svoltosi in Puglia nel 2024, ndr). 🔗 Leggi su Agi.it
