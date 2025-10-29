Il presidente del Garante della Privacy e la multa a Report | È legittima Ghiglia da FdI? Era lì per altro

Il presidente del Garante della Privacy Pasquale Stanzione dice che l’audio della conversazione tra Federica Corsini e Gennaro Sangiuliano non doveva essere trasmesso da Report. E difende il componente del suo collegio Agostino Ghiglia per la visita nella sede di Fratelli d’Italia prima della decisione. Poi parla del fatto che viene definito di area Pd. È stato presidente dell’assemblea provinciale del Pd a Salerno nel 2010: «Sì. Svolgendo il mio ruolo con massima indipendenza e autonomia di giudizio», spiega oggi al Corriere della Sera. Stanzione e Report. Secondo Stanzione la multa a Report parte dalla «violazione del principio di essenzialità dell’informazione che, nel caso di conversazioni telefoniche, in base all’ articolo 15 della Costituzione, segue criteri di maggior rigore». 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

Alla cerimonia prenderanno parte il Garante Mattia Emanuele, il Presidente Provinciale del CSI Paolo Cicciù, i vincitori del torneo “Padel For Children” e la Dottoressa Rita Agnello, Primario del Reparto di Pediatria - facebook.com Vai su Facebook

Dichiarazione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, professor Pasquale Stanzione, sull'indipendenza dell'autorità ? gpdp.it/web/guest/home…$GarantePrivacy - X Vai su X

Il presidente del Garante della Privacy e la multa a Report: «È legittima. Ghiglia da FdI? Era lì per altro» - La difesa di Report è che quell’audio, oltre a essere indispensabile per comprendere i fatti, era legittimamente acquisito, visto che era stato Sangiuliano ad aver concesso a Maria Rosaria Boccia di a ... open.online scrive

Ranucci, non solo la maxi multa. Il Garante della Privacy minaccia pure querela per le critiche del conduttore di Report - Il presidente Stanzione risponde a Ranucci: "Accuse gravi e infondate" e annuncia iniziative a tutela dell'Authority. Da ilfattoquotidiano.it

Un membro del Garante per la privacy era nella sede di FdI poco prima della multa a Report - Sigfrido Ranucci ha annunciato che stasera andrà in onda un filmato che mostra un membro del Garante, ... Si legge su fanpage.it