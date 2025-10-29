Il presidente del Coa Disfefano eletto tesoriere nazionale dell' Organismo congressuale forense

Il presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati (Coa) di Catania, Antonino Guido Distefano è stato eletto, oggi a Roma, come Tesoriere, nel coordinamento nazionale dell’Ocf, Organismo congressuale forense, la rappresentanza politica dell’avvocatura italiana. Oltre al catanese Distefano, la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

