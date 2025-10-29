Un riconoscimento letterario che intreccia memoria, territorio e scrittura di genere, nel nome di Michele Serio.. Premio Michele Serio. Fonte foto: Alessia Della Ragione Sabato 25 ottobre, nella suggestiva Sala Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro, si è svolta la prima edizione del Premio Michele Serio. Il riconoscimento è dedicato alla narrativa grottesca, pulp e noir. L’evento ha saputo coniugare memoria, innovazione e radicamento territoriale, rendendo omaggio allo scrittore Michele Serio. Scomparso nel 2021, Serio è considerato tra gli autori più originali e visionari del panorama letterario italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Il Premio Michele Serio celebra il grottesco, il noir e la cultura flegrea