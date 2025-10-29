Il premio Agenda Digitale consegnato a 24 enti locali per l' innovazione tecnologica
Copertura di banda larga e ultra-larga, disponibilità di fibra ottica, competenze digitali della popolazione e dei dipendenti comunali, utilizzo di servizi online da parte delle cittadine e dei cittadini, digitalizzazione dei procedimenti amministrativi: sono 20 Comuni, 1 Provincia, 1 Città. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Il Premio Barresi della Città metropolitana di Bologna sostiene e valorizza le imprese giovanili che contribuiscono o intendono contribuire al raggiungimento di almeno uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda ONU 2030. Inoltre, l’iniziativ Vai su Facebook
Consegnato a 24 enti locali E-R il Premio Agenda Digitale - Venti Comuni, una Provincia, una Città metropolitana e due Unioni comunali dell'Emilia- Scrive msn.com
Il Comune si aggiudica il ’Premio Agenda Digitale’ - Il Comune di Cesenatico si è aggiudicato il ’Premio Agenda Digitale’ per gli enti che si sono distinti nella digitalizzazione dei loro territori, secondo l’indice regionale Desier. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
A Soresa il premio agenda digitale per progetti di digitalizzazione in ambito pubblico - Soresa, la società regionale per la sanità, è tra le organizzazioni che oggi hanno ricevuto il premio agenda digitale istituito dall’osservatorio digital innovation del politecnico di Milano con lo ... Si legge su ilmattino.it