Il pregiudicato Davigo di nuovo condannato

Ilfoglio.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna dell’ex pm Piercamillo Davigo a un anno e tre mesi per rivelazione di segreto d’ufficio nella vicenda dei verbali di Piero A. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

pregiudicato davigo nuovo condannatoIl pregiudicato Davigo di nuovo condannato - Confermata nell’appello bis la condanna dell’ex pm per rivelazione di segreto: un anno e tre mesi ... Lo riporta ilfoglio.it

pregiudicato davigo nuovo condannatoCaso Amara, in appello bis confermato un anno e tre mesi all'ex pm Davigo - L’ex magistrato è imputato per rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dei verbali resi dall'avvocato Piero Amara sulla presunta Loggia Ungheria. Come scrive tg24.sky.it

