Il pregiudicato Davigo di nuovo condannato
La Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna dell’ex pm Piercamillo Davigo a un anno e tre mesi per rivelazione di segreto d’ufficio nella vicenda dei verbali di Piero A. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Secondo il dott. Davigo, con la separazione delle carriere accadrà più facilmente che il PM, irritato dal Giudice che gli ha assolto l’imputato, apra indagini patrimoniali per terrorizzarlo e condizionarlo in futuro. A parte ogni altra considerazione sulla sensatezza Vai su Facebook
