L’idea del ‘Pranzo sociale’ piace ai residenti di Massa Fermana, si valuta l’idea di farlo divenire un evento da riproporre con una certa frequenza senza limitarsi ad un solo appuntamento annuale. Alla fine di settembre l’associazione culturale ‘Per una Massa Comune’ dando seguito ad una campagna nazionale lanciata dal Ministro all’agricoltura Francesco Lollobrigida, e insieme al sindaco Gilberto Caraceni, ha organizzato un ‘Pranzo Sociale’ in piazza Garibaldi. Un pranzo a più mani, che ha coinvolto le famiglie dell’associazione e alcuni residenti. "Avevamo letto l’idea del Ministro Lollobrigida che voleva candidare la cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco – spiega Sergio Ramadori, presidente dell’associazione -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il pranzo sociale piace ai residenti: "Diventi punto fisso"

