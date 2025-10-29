Il pragmatismo per l' Europa

Com'era prevedibile, la visita in Italia di Viktor Orbán ha riacceso le polemiche sull'identità dell'Europa. Forse il premier ungherese non merita una così ansiosa attenzione mediatica, visto che le sue esternazioni antieuropee e filorusse sono ampiamente note. Ma c'è un motivo per cui si parla tanto di lui: egli si presta alla perfezione ad essere usato come l'"uomo nero" delle favole. Un pretesto prêt-à-porter, per esaltare la contrapposizione tra chi immagina l'avvento di un'Unione "federale" e chi, invece, preferisce l'attuale modello "confederale". Allora è il caso di domandarsi: si tratta di un contrasto reale o solo di un'ingannevole alternativa ideologica? Una parola magica può aiutarci a risolvere il dilemma: "pragmatismo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il pragmatismo per l'Europa

L’Italia torna modello di credibilità internazionale grazie alla solidità della leadership del Presidente Meloni. Con pragmatismo e visione, ha rafforzato l’asse tra Europa e Stati Uniti, restituendo alla nostra Nazione un ruolo da protagonista sulla scena globale. - X Vai su X

