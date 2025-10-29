Il potere del colore | come la manicure può influenzare il successo?

Life&People.it Sai che, nel momento in cui selezioniamo il colore di uno smalto, non stiamo soltanto curando l’estetica delle unghie, ma trasformando in segni visibili i nostri desideri e le nostre intenzioni? Sempre più studi e osservazioni della psicologia del colore e dell’immagine personale suggeriscono che la sfumatura per la manicure influenza, in un certo senso, il nostro successo. Un dettaglio apparentemente marginale si rivela, in verità, potente non solo in termini estetici ma anche nella percezione di sé e nel modo in cui gli altri ci vedono. Le mani, da sempre simbolo di cura e professionalità, sono tra le parti del corpo che mostriamo e comunicano inconsciamente a chi ci circonda. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Altre letture consigliate

Il potere del chip Apple M3 incontra la leggerezza e l’eleganza del nuovo iPad Air 13”. Prestazioni incredibili, display spettacolare e un design ultra-sottile in un colore Blue semplicemente irresistibile Perfetto per lavoro, studio o creatività: con il nuovo iPad Vai su Facebook

La manicure del mese di maggio: la Green Nail Theory e il potere benefico del verde - La Green Nail Theory è l'ultimo tormentone nato e cresciuto sui social che, nemmeno a dirlo, si è già trasformato in un vero e proprio beauty trend. Si legge su vanityfair.it

Colori unghie per l’autunno 2025: le manicure di tendenza e le idee da imitare - Marrone cioccolato, verde oliva e blu notte: ecco quali sono le tendenze unghie, i colori di stagione e le manicure a cui ispirarsi. Riporta fanpage.it