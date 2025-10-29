Il porto di Bari tra cantieri e progetti | quali sono le opere che stanno trasformando il volto dello scalo

Completate di recente, ancora in corso di realizzazione, oppure programmate per il futuro, in alcuni casi già finanziate. Sono diverse le opere che, in questi anni, stanno interessando il porto di Bari, contribuendo, in misura diversa, a trasformarne il volto. L'obiettivo è quello di rendere lo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Il porto di Bari tra cantieri e progetti: quali sono le opere che stanno trasformando il volto dello scalo - Da Marisabella al nuovo terminal passeggeri, dai sistemi di elettrificazione delle banchine alla riqualificazione del molo San Cataldo: lo scalo barese tra presente e futuro.

