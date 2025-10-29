Il porticciolo della Bandita una discarica a cielo aperta

Al porticciolo della Bandita il degrado è visibile, non ci sono cassonetti, la Rap è latitante e i sacchetti vengono bruciati: sembra di essere in un Paese del Terzo mondo, che dire. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

