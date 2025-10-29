Il polmone verde di Pisanova Il parco di via Pungilupo cresce | Lo scrigno della biodiversità
È già ben visibile il nuovo polmone verde di Pisa, che sta nascendo a Pisanova. Nel grande parco di via Pungilupo, undici ettari verdi, sono già ben visibili le tre collinette e sono stati collocati gli attrezzi delle aree gioco. Un intervento complessivo da 4,5 milioni di euro, grazie ai fondi Pnrr, e che vedrà anche la messa a dimora di 1.500 nuove alberature. Capace, ha assicurato il sindaco Michele Conti durante il sopralluogo insieme al dirigente comunale per i progetti Pnrr, progettista e direttore dei lavori Fabio Daole, al cantiere del parco, di "trasformare l’area di Cisanello in uno scrigno di biodiversità grazie anche al parco Europa di via Bargagna, che si estende su altri quattro ettari". 🔗 Leggi su Lanazione.it
