Il piumino smanicato caldo e senza sforzo che sta bene con tutto | 12 modelli da avere
Le it-girl parlano chiaro: la tendenza dell’autunno (e dell’inverno) è il piumino smanicato. Caldo e avvolgente, ti aiuta a proteggerti dal freddo e al tempo stesso ti rende trendy senza sforzo. Pochi lo sanno, ma il piumino smanicato nasce negli anni Settanta come capo tecnico per gli alpinisti e gli escursionisti. Il suo obiettivo era quello di offrire il massimo isolamento termico, senza però compromettere la possibilità di movimento. Il risultato? Un capo impermeabile e isolante, capace di donare calore al corpo e di proteggere da pioggia, vento e freddo. Un alleato per le attività outdoor, ma anche un pezzo super fashion da inserire subito nell’armadio. 🔗 Leggi su Dilei.it
