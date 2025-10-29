Le it-girl parlano chiaro: la tendenza dell’autunno (e dell’inverno) è il piumino smanicato. Caldo e avvolgente, ti aiuta a proteggerti dal freddo e al tempo stesso ti rende trendy senza sforzo. Pochi lo sanno, ma il piumino smanicato nasce negli anni Settanta come capo tecnico per gli alpinisti e gli escursionisti. Il suo obiettivo era quello di offrire il massimo isolamento termico, senza però compromettere la possibilità di movimento. Il risultato? Un capo impermeabile e isolante, capace di donare calore al corpo e di proteggere da pioggia, vento e freddo. Un alleato per le attività outdoor, ma anche un pezzo super fashion da inserire subito nell’armadio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il piumino smanicato, caldo e senza sforzo, che sta bene con tutto: 12 modelli da avere