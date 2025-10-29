Il pilota di Maduro si è rifiutato di consegnarlo agli Usa in cambio di denaro | Trump autorizza la Cia ad agire in Venezuela

Un’agente federale americano, Edwin Lopez, ha provato a convincere il pilota di Nicolas Maduro, Bitner Villegas, a dirottare uno dei jet governativi per catturare il presidente venezuelano. L’aviatore, come ha riportato Associated press, avrebbe dovuto deviare la rotta dell’aereo presidenziale in un determinato luogo, dove le autorità statunitensi sarebbero potute intervenire per catturare “El Pillo” (ossia il furfante, è il soprannome che gli hanno dato i dissidenti ndr). In cambio, l’agente avrebbe promesso al pilota che l’avrebbe reso “un uomo molto ricco”. Ma il colonnello si sarebbe rifiutato di tradire il presidente venezuelano, anche se sulla sua testa c’era una taglia da 50 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

