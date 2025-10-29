Il Pd provinciale invia una lettera a Giani | Ci sia un aretino in giunta

Il Pd provinciale di Arezzo chiede a gran voce un assessore regionale del territorio. E lo fa formalmente, inviando al presidente rieletto Eugenio Giani una lettera in cui si chiede espressamente che un esponente della giunta che verrà abbia radici nell'Aretino. Attraverso una nota la segretaria. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – RIAPERTURA UFFICIALE La Regione Siciliana ha annunciato la riapertura del portale per la presentazione delle domande del Contributo di Solidarietà! Da martedì 4 novembre, ore 12:00, sarà possibile inviare le richie Vai su Facebook

Pd in pressing su Giani: "Bezzini entri in Giunta" - E’ un appello forte quello del Pd di Siena e della sua provincia al presidente della Regione Eugenio Giani, affinché venga data rappresentatività al territorio dentro la Giunta. Si legge su msn.com

Tensioni nel Pd, guerra di lettere a Schlein. Fasano: «Amati sia candidato». Ed è scontro con Brindisi - «Ti scrivo in questo momento delicato, in cui si stanno componendo le liste che rappresenteranno il nostro partito – scrive Sibilio – per esprimere un’esigenza sentita con forza: avere al nostro ... quotidianodipuglia.it scrive

Pd Catanzaro, si dimette il presidente dell’Assemblea provinciale Bressi - Pd Catanzaro, Rosario Bressi si dimette da presidente dell’Assemblea provinciale: “Scelta sofferta, resto nel partito con spirito di servizio”. Si legge su catanzaroinforma.it