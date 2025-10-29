Il passeggero che aggredisce due giovani con una forchetta su un aereo Lufthansa

Un volo Lufthansa da Chicago a Francoforte ha dovuto atterrare in emergenza a Boston. Perché un uomo ha aggredito due passeggeri con una forchetta. Praneeth Kumar Usiripalli, 28 anni, cittadino indiano, dovrà fronteggiare l’accusa di aggressione con un’arma pericolosa con l’intento di causare danni fisici. Usiripalli era negli Stati Uniti con visto studentesco per un master in studi biblici. Si trovava sul volo Lufthansa 431, decollato dall’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago, per il viaggio di quasi otto ore verso l’aeroporto di Francoforte. Praneeth Kumar Usiripalli. Durante il viaggio ha colpito con una forchetta di metallo due passeggeri di 17 anni seduti uno accanto all’altro. 🔗 Leggi su Open.online

