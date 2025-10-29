Il paradosso di Leonardo Fornaroli Vincere la Formula 2 porterà la sua carriera su un binario morto?

La settimana di riposo in ambito motoristico rappresenta l’occasione per effettuare delle riflessioni a bocce ferme. Guardando all’Italia, si può disquisire di Leonardo Fornaroli, attualmente al comando del campionato di Formula 2, e al paradossale rischio di trovarsi su un binario morto proprio vincendo il titolo. Il (quasi) ventunenne emiliano guida la classifica generale con 19 punti di vantaggio sullo statunitense Jak Crawford e 27 sul britannico Luke Browning. Sono più staccati l’olandese Richard Verschoor ( -37 ) e l’irlandese Alex Dunne ( -58 ). Nei due round restanti (Qatar ed Emirati Arabi) ci saranno in palio 78 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

