Il paradosso di Gaza | Israele accusa Hamas di violare i patti e riprende i raid ma per gli Usa la tregua regge

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gaza la pace sembra un'illusione. Dopo le "schermaglie" dei giorni scorsi, nelle ultime ore sono ripresi gli attacchi israeliani e si sta vivendo una situazione paradossale: da un lato c'è il premier israeliano Netanyahu che ordina "raid massicci" accusando Hamas di violazione delle intese. Gli. 🔗 Leggi su Today.it

