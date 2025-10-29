Il paradosso di Gaza | Israele accusa Hamas di violare i patti e riprende i raid ma per gli Usa la tregua regge
A Gaza la pace sembra un'illusione. Dopo le "schermaglie" dei giorni scorsi, nelle ultime ore sono ripresi gli attacchi israeliani e si sta vivendo una situazione paradossale: da un lato c'è il premier israeliano Netanyahu che ordina "raid massicci" accusando Hamas di violazione delle intese. Gli. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Luca e Paolo hanno commentato le ultime notizie sull’accordo di pace per Gaza, soffermandosi sulla figura di Donald Trump. Con la loro consueta satira, i due hanno evidenziato il paradosso politico del momento, osservando come il presidente americano, s - facebook.com Vai su Facebook
Il paradosso di Gaza: Israele accusa Hamas di violare i patti e riprende i raid, ma per gli Usa la tregua regge - Non c'è pace nella Striscia: si alternano attacchi e momenti di pace armata. Segnala today.it
Israele: «Violata la tregua». Netanyahu ordina i raid: pioggia di bombe su Gaza - Le prime bombe sono cadute quando sulla Striscia di Gaza era ormai buio. ilgazzettino.it scrive
Gaza si riaccende, esplosioni e raid. "Attacchi dopo le violazioni di Hamas" - Ore cruciali con Israele che accusa Hamas di ripetute violazioni della tregua e lacia nuovi attacchi nella ... Secondo iltempo.it