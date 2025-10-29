Il Paradiso delle Signore anticipazioni 30 ottobre | Odile sostituisce Adelaide e vede Rosa con occhi diversi

La contessina prende il posto della madre all'evento del Circolo mentre in negozio il progetto "Paradiso Donna" corre spedito. Ettore mette zizzania tra Rosa e Odile e quest'ultima inizia a capire qualcosa. Giovedì 30 ottobre alle 16.00 su Rai 1 arriva una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che ci porta in una serata mondana dalla quale scaturiscono vere e proprie scintille. Adelaide resta ancora defilata così Odile decide di metterci la faccia e di presenziare all'evento organizzato dalla madre al Circolo, facendosi aiutare proprio da Rosa. Una scelta apparentemente innocua che però, complice la presenza di Marcello, potrebbe far scattare più di un dubbio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

