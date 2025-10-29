Il palio ancora in ‘sospeso’ Vogatore trovato positivo C’è l’esito delle contronalisi?

Monte Argentario, 29 ottobre 2025 – “Chiediamo di applicare le regole”. Il rione Fortezza, con una lettera inviata ieri all’Ente Palio Marinaro e, per conoscenza, al Comune e agli altri tre rioni, chiede l’applicazione dell’articolo 48 comma 8 dello statuto e del regolamento tecnico del Palio Marinaro dell’Argentario. Il rione secondo classificato alla gara di Ferragosto interviene in merito alla pubblicazione sui siti istituzionali dei soggetti nazionali preposti alle competenze antidoping sportive sull’esito delle analisi di cui ai prelievi effettuati il 15 agosto agli atleti sorteggiati che hanno preso parte alla gara, che hanno visto un atleta del rione Valle, vincitore del Palio, risultare positivo ai controlli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il palio ancora in ‘sospeso’. “Vogatore trovato positivo. C’è l’esito delle contronalisi?”

