Il Palermo travolto in casa dal Monza 0-3 Inzaghi sempre più in crisi

Il Monza travolge il Palermo al Barbera e si lancia all’inseguimento della vetta della Serie B. I brianzoli di Bianco sbancano la Sicilia con un netto 3-0 che vale la quarta vittoria di fila e porta i lombardi a un solo punto dalla prima posizione. Per la squadra di Inzaghi è invece una serata da dimenticare: seconda sconfitta consecutiva dopo il ko di Catanzaro, cinque lunghezze dal quarto posto e tante lacune in fase offensiva messe a nudo dalla superiorità ospite. La partita resta in bilico per gran parte del primo tempo, con entrambe le squadre che cercano di imporre il proprio gioco senza trovare varchi decisivi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

