Il Paese europeo dove i pedoni dovranno rispettare i limiti di velocità | vietata la camminata veloce
Addio camminata veloce, almeno in Slovacchia. Il parlamento di Bratislava ha infatti approvato un emendamento al codice della strada che fissa a 6 chilometri orari la velocità massima consentita sui marciapiedi nelle aree urbane. Un limite che varrà anche per i pedoni, quelli più prestanti. 🔗 Leggi su Today.it
Il Paese europeo dove i pedoni dovranno rispettare i limiti di velocità: vietata la camminata veloce - Il parlamento slovacco ha adottato un emendamento al codice della strada che fissa a 6 chilometri all'ora l'andatura massima sui marciapiedi ... Come scrive europa.today.it
