Il Paese europeo dove i pedoni dovranno rispettare i limiti di velocità | vietata la camminata veloce

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio camminata veloce, almeno in Slovacchia. Il parlamento di Bratislava ha infatti approvato un emendamento al codice della strada che fissa a 6 chilometri orari la velocità massima consentita sui marciapiedi nelle aree urbane. Un limite che varrà anche per i pedoni, quelli più prestanti. 🔗 Leggi su Today.it

