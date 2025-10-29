Il nuovo The Toxic Avenger vuole scandalizzarti come se fosse ancora il 1984

Il remake del film di serie C della Troma è una versione, pulita e imbellettata di una storia sovversiva e antisistema, che invece di prendere in giro Hollywood desidera tantissimo imitarla. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Il nuovo The Toxic Avenger vuole scandalizzarti come se fosse ancora il 1984

