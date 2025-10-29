Il nuovo The Toxic Avenger vuole scandalizzarti come se fosse ancora il 1984

Wired.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il remake del film di serie C della Troma è una versione, pulita e imbellettata di una storia sovversiva e antisistema, che invece di prendere in giro Hollywood desidera tantissimo imitarla. 🔗 Leggi su Wired.it

il nuovo the toxic avenger vuole scandalizzarti come se fosse ancora il 1984

© Wired.it - Il nuovo The Toxic Avenger vuole scandalizzarti come se fosse ancora il 1984

Scopri altri approfondimenti

nuovo the toxic avengerThe Toxic Avenger: il regista del reboot anticipa la “violenza alla Itchy & Scratchy” - Il regista Macon Blair anticipa la “violenza alla Itchy & Scratchy” nel reboot di The Toxic Avenger: ecco cosa aspettarsi dal film. Scrive cinefilos.it

nuovo the toxic avengerThe Toxic Avenger: 5 motivi per cui è il film perfetto da vedere ad Halloween - Scopri perché The Toxic Avenger è il film perfetto per Halloween: un cult rinato tra sangue, ironia e mostri radioattivi firmato Macon Blair. Riporta cinefilos.it

The Toxic Avenger, tutto è cauterizzato in questo nuovo film, eppure ci si diverte e ci si fa intrattenere - Quanto coraggio nel rifare un film (forse) irriproponibile, quanta necessità di averne uno così oggi. Si legge su mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo The Toxic Avenger