Il nuovo rapporto di Francesca Albanese | Genocidio a Gaza è colpa collettiva

La relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi, Francesca Albanese, ha presentato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite un nuovo rapporto in cui accusa 63 Paesi di aver sostenuto le continue violazioni del diritto internazionale nella Striscia di Gaza da parte di Israele. Il documento, intitolato Il genocidio a Gaza: un crimine collettivo, sostiene che governi e istituzioni internazionali abbiano «armato, finanziato e protetto l’apartheid militarizzato di Israele», consentendo che la sua condotta «coloniale» si trasformasse in sterminio del popolo palestinese. Secondo Albanese, Paesi come Stati Uniti, Germania, Regno Unito e anche l’ Italia, avrebbero fornito copertura diplomatica e militare a Israele: Washington, in particolare, avrebbe usato sette volte il veto al Consiglio di sicurezza e approvato forniture di armi per quasi 30 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il nuovo rapporto di Francesca Albanese: «Genocidio a Gaza è colpa collettiva»

Fanpage.it. . “Albanese è una strega”. Queste le accuse che riceve dal rappresentante di Israele Francesca Albanese durante la presentazione del nuovo rapporto a New York i cui la relatrice speciale dell'Onu per i diritti umani in Palestina spiega le ragioni gi Vai su Facebook

In contatto con la #Ricerca| Il nuovo rapporto OCSE “Colmare il divario di genere: un approccio basato sul ciclo di vita” analizza le disuguaglianze tra donne e uomini nei paesi OCSE ed europei. https://giovani.unisa.it/archivioricerca - X Vai su X

Onu, scontro tra Francesca Albanese e il delegato israeliano Danon: “Lei è una strega, il suo rapporto è un libro di incantesimi”. Il video - Il delegato israeliano Danon ha attaccato frontalmente Albanese: “ Signora Albanese, lei è una strega e questo rapporto è il suo libro degli incantesimi. Lo riporta tg.la7.it

"Né credibile, né imparziale". L’Italia all'Onu stronca il report della Albanese - Il documento della relatrice speciale attacca i 63 presunti complici del “genocidio” a Gaza. Lo riporta ilgiornale.it