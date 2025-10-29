Il nuovo profumo di Kiko Milano che interpreta la milanese boho-chic

L'ultima fragranza della collezione Scent of Milan incarna il mood modaiolo e un po' alternativo delle Colonne District con un accordo olfattivo legnoso per niente convenzionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il nuovo profumo di Kiko Milano che interpreta la milanese boho-chic

Contenuti che potrebbero interessarti

Ambrosiae - the Überfood. . L’autunno ha un nuovo profumo: quello della nostra Über Granola Proteica Pumpkin Spice. Edizione limitata, preparata con zucche fresche a km zero e un mix avvolgente di spezie. Bio, senza glutine, 100% vegetale e con un ext Vai su Facebook

La collezione dell'estate 2025 di KIKO Milano è fiammeggiante quanto un tramonto - Le giornate sono lunghe e luminose, piene di vita e di gioia, di divertimento e di colori, gli stessi del cielo che, sul far della sera, si ... Scrive vogue.it

Roberto Cavalli Serpentine, la nuova fragranz abbracciata da un serpente indossabile, sfila sulla passerella PE 2026 - Durante la sfilata di Roberto Cavalli PE 2026 però, si è manifestato un serpente, anzi, il ... Riporta vogue.it