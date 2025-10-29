Il nuovo Cooking Quiz accende la sfida tra gli Istituti Alberghieri | ragazzi pronti a conquistare la finalissima di Parma

Cooking Quiz celebra la decima edizione confermandosi come uno dei progetti didattici più innovativi e apprezzati dagli Istituti Alberghieri. Ideato da Plan Edizioni, con l’obiettivo di formare gli studenti e le studentesse unendo competenze, innovazione e confronto, il format in dieci anni è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it