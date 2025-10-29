Il nostro segreto? Si lavora cinque giorni su sette con turni sostenibili e salari equi E grazie alla colazione con croissant a 4 euro vengono clienti che di solito non vanno negli stellati | Horto il ristorante stellato che ha cambiato le regole dell’alta cucina

È una bella giornata d’autunno: dal rooftop del ristorante Horto (premiato dalla Guida Michelin Italia 2025 e 2026 con una Stella e la Stella Verde per la sostenibilità) la vista sul centro di Milano è fantastica, in un affaccio di vetrate che circondano una sala in stile nordico, dominata dal legno, dal verde e dal beige. Da Horto mi aspetta Diego Panizza co-fondatore del ristorante stellato, e Alessandro Pinton, nuovo Executive Chef, al quale è affidata la cucina del ristorante (guida la brigata a partire da gennaio 2025), affiancato dal sous chef Manuele Garello, che segue la filosofia dell'” Ora Etica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it