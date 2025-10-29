Il neo-segretario comunale del Partito Democratico di Rimini Giacomo Gnoli ha presentato la nuova Segreteria

29 ott 2025

Il neo-segretario comunale del Partito Democratico di Rimini Giacomo Gnoli ha presentato martedì sera la nuova segreteria. La nuova squadra sarà così composta con le seguenti deleghe tematiche: Giacomo Gnoli - Segretario e Transizione ecologica; Annamaria Barilari - Vicesegretaria e Turismo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

