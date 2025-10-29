Il neo-segretario comunale del Partito Democratico di Rimini Giacomo Gnoli ha presentato la nuova Segreteria
Il neo-segretario comunale del Partito Democratico di Rimini Giacomo Gnoli ha presentato martedì sera la nuova segreteria. La nuova squadra sarà così composta con le seguenti deleghe tematiche: Giacomo Gnoli - Segretario e Transizione ecologica; Annamaria Barilari - Vicesegretaria e Turismo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Seduta extra muros del Municipio di Blenio ad Airolo Come da tradizione, il Municipio di Blenio – accompagnato dal segretario comunale e dal responsabile delle finanze – ha tenuto nei giorni scorsi la consueta seduta extra muros, dedicata alla discussio Vai su Facebook
Il Pd di Rimini presenta la nuova Segreteria: ecco i nomi - "Rafforziamo la nostra presenza sul territorio, con banchetti e iniziative pubbliche", spiega il segretario Giacomo Gnoli ... Da altarimini.it
Partito Democratico del comune di Rimini, nominata la nuova segreteria - Il neo Segretario comunale del Partito Democratico di Rimini, Giacomo Gnoli, ha presentato ieri sera la nuova Segreteria cittadina. Riporta msn.com
Congresso Pd, scoppia la pace. Due tandem alla guida del partito. Al timone Corazzi e D’Andrea - Tregua sancita con un accordo tra l’area riformista e quella che fa riferimento a Elly Schlein. Lo riporta ilrestodelcarlino.it