Il Napoli vola con Anguissa | vittoria di carattere e vetta solitaria per Conte
"> Il Napoli si prende tutto: vittoria, vetta e fiducia. Come scrive Francesco Romano su Tuttosport, gli azzurri espugnano il “Via del Mare” battendo 1-0 il Lecce grazie al colpo di testa vincente di Frank Anguissa al 69’. Un successo pesante, maturato con pazienza e forza mentale dopo una gara combattuta, nella quale la squadra di Antonio Conte ha dovuto soffrire fino al termine. Nel suo articolo per Tuttosport, Romano evidenzia come il primo tempo sia stato un assolo partenopeo: il Napoli ha dominato il possesso, pur senza trovare la giocata decisiva, mentre il Lecce ha resistito con orgoglio grazie alla solidità difensiva di Gaspar e Tiago Gabriel. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Argomenti simili trattati di recente
++Il Milan pareggia a Bergamo e il Napoli vola via: le pagelle+++ - facebook.com Vai su Facebook
Rigore dubbio contro, ma Milinkovic Savic lo para e il Napoli vola con Anguissa a Lecce - X Vai su X
Anguissa lancia Conte, Camarda ipnotizzato da Milinkovic: Lecce-Napoli 0-1 - I partenopei volano a +3 sulla Roma e si riprendono in solitaria la vetta della classifica almeno per una notte ... Segnala tuttosport.com
Rivivi il live Lecce-Napoli 0-1: Anguissa porta il Napoli alla seconda vittoria consecutiva - 90+7' Finisce qui, il Napoli vince di misura al Via del Mare 0- Da ilnapolionline.com
OBIETTIVO NAPOLI – Vittoria sporca, ma pesante: Anguissa e “Mangiafuoco” decisivi, il “rigore fantasma” fa discutere - Il Napoli porta a casa tre punti che pesano come macigni, anche se il gioco non brilla e la prestazione lascia qualche interrogativo. Secondo pianetazzurro.it