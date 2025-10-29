Il Napoli vola con Anguissa | vittoria di carattere e vetta solitaria per Conte

"> Il Napoli si prende tutto: vittoria, vetta e fiducia. Come scrive Francesco Romano su Tuttosport, gli azzurri espugnano il “Via del Mare” battendo 1-0 il Lecce grazie al colpo di testa vincente di Frank Anguissa al 69’. Un successo pesante, maturato con pazienza e forza mentale dopo una gara combattuta, nella quale la squadra di Antonio Conte ha dovuto soffrire fino al termine. Nel suo articolo per Tuttosport, Romano evidenzia come il primo tempo sia stato un assolo partenopeo: il Napoli ha dominato il possesso, pur senza trovare la giocata decisiva, mentre il Lecce ha resistito con orgoglio grazie alla solidità difensiva di Gaspar e Tiago Gabriel. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

