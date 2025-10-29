Il Napoli si porta a tre punti di vantaggio in Serie A dopo la vittoria del Lecce
2025-10-29 00:07:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: I campioni di Serie A del Napoli sono saliti a tre punti di vantaggio in testa alla classifica dopo una combattuta vittoria esterna per 1-0 sul Lecce. La squadra di Antonio Conte ha preso fiato in vetta grazie al potente colpo di testa di André-Frank Zambo Anguissa al 69? allo Stadio Via del Mare. Ma gli ospiti hanno dovuto ringraziare anche il portiere Vanja Milinkovic-Savic dopo aver parato un rigore del Lecce nel secondo tempo con il punteggio in parità. È stata la quinta parata dal dischetto del serbo negli ultimi nove rigori subiti in Serie A. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
