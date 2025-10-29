Il Napoli ha scelto il sostituto di De Bruyne | Conte vuole solo lui
Il Napoli di Conte ritrova il sorriso con la vittoria sull’Inter, ma gli infortuni rischiano di trasformare la gioia in un nuovo incubo. Sembrava finalmente il momento della svolta per il Napoli. La squadra di Antonio Conte, dopo settimane complicate e risultati altalenanti, è riuscita a battere l’Inter campione in carica in una partita intensa, carica di tensione e di significati. I tre punti hanno riportato un po’ di ossigeno in classifica e, soprattutto, hanno riacceso la fiducia di un ambiente che cominciava a tremare. Però, come spesso accade nel calcio, la gioia è durata poco. Conte ha scelto il sostituto di De Bruyne. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Michele Criscitiello a Sportitalia critica la scelta di Luciano Spalletti: “Ha sbagliato a farsi il tatuaggio del Napoli. È un professionista ed è giusto che abbia scelto la Juve per ripartire, ma la scelta del tatuaggio del Napoli non è stata giusta. Non puoi giurare amo Vai su Facebook
Enigma Maignan, il Milan volta già pagina? Scelto il sostituto - Il Milan pensa al sostituto di Mike Maignan: il rinnovo del francese sembra lontano, il nuovo contratto resta un enigma. Come scrive spaziomilan.it
"McTominay in panchina col Lecce, scelto il sostituto". Ultime su Hojlund e Rrahmani - Come riferito dal giornalista ed inviato di Radio Marte Pasquale Tina, mister Antonio Conte starebbe pensando di fare turnover in medi ... Riporta msn.com
Inter, poco turnover per Chivu: scelto il sostituto di Mkhitaryan. Testa a testa Esposito-Bonny - Chivu sembra intenzionato a riproporre grosso modo la squadra scesa in campo a Napoli. Da msn.com