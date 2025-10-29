Il Napoli di Conte ritrova il sorriso con la vittoria sull’Inter, ma gli infortuni rischiano di trasformare la gioia in un nuovo incubo. Sembrava finalmente il momento della svolta per il Napoli. La squadra di Antonio Conte, dopo settimane complicate e risultati altalenanti, è riuscita a battere l’Inter campione in carica in una partita intensa, carica di tensione e di significati. I tre punti hanno riportato un po’ di ossigeno in classifica e, soprattutto, hanno riacceso la fiducia di un ambiente che cominciava a tremare. Però, come spesso accade nel calcio, la gioia è durata poco. Conte ha scelto il sostituto di De Bruyne. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Il Napoli ha scelto il sostituto di De Bruyne: Conte vuole solo lui