Il Napoli già pensa al sostituto di De Bruyne | contatti con il Real Madrid la situazione

L’infortunio di Kevin De Bruyne e la necessità di guardare al futuro anche pensando a delle soluzioni da ritrovare sul mercato. Per il Napoli l’assenza del campione belga sarà una bella gatta da pelare, ed è per questo che la prossima sessione invernale di calciomercato sembra un’occasione davvero ghiotta per provare a fare qualcosa. Mercato Napoli, dal Real Madrid il sostituto di De Bruyne?. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe avviato i contatti con il Real Madrid per Dani Ceballos, centrocampista classe ’96 che potrebbe fare davvero al caso degli azzurri. Una soluzione tampone, che però porterebbe all’ombra del Vesuvio un giocatore di esperienza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il Napoli già pensa al sostituto di De Bruyne: contatti con il Real Madrid, la situazione

