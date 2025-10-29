Il turn over e il Napoli 2. Può piacere o meno, ma tutte le squadre del mondo hanno delle rose a più livelli, nel senso che hanno giocatori con valori superiori rispetto ai loro compagni. Magari sì, nel calcio contemporaneo il concetto di titolare e il concetto di riserva sono obsoleti. Ma, a pensarci bene, anche il Real Madrid non ha un vero sostituto di Mbappé. Così come il Manchester City non ha un backup di Haaland. Potremmo andare avanti uscendo dalla galassia stratosferica di Real e City, tornando sulla Terra, ma il senso del discorso dovrebbe essere chiaro. Questo preambolo serve a introdurre l’analisi di Lecce-Napoli 0-1, una partita scorbutica, anche noiosa se vogliamo, ma che Conte ha approcciato facendo delle scelte chiare, fondate sul turn over e sulla necessità di dosare le forze nel bel mezzo di un ciclo terribile, in vista di altre tre partite – Como ed Eintracht in casa, Bologna in trasferta – nei prossimi dieci giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli 2 deve crescere e avvicinarsi al Napoli 1, per il bene del Napoli