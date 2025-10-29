Il Mostro senza mostro Nella serie Netflix il mistero resta fuori campo

Dare un nome alle cose le circoscrive, ne chiarisce la natura. Detta un perimetro di senso e una chiave interpretativa. Per una serie tv, il nome è innanzitutto il titolo. E Il Mostro, serie Netflix disponibile dal 22 ottobre, diretta da Stefano Sollima e scritta insieme a Leonardo Fasoli (nomi di primissimo piano, a ragione), rimane in una terra di mezzo da diversi punti di vista. Realizzare una serie sul Mostro di Firenze è operazione molto complessa e ambiziosa. Tantissimo materiale d’archivio, un caso ancora senza un colpevole chiaro, innumerevoli piste. Il compito era quindi assolutamente arduo ma la serie sembra fare delle scelte narrative ostiche, su più piani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

