Il Mostro la serie Netflix di Sollima è da record

Firenze, 29 ottobre 2025 - Dopo l'anteprima alla 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Il Mostro, la serie tv in quattro episodi diretta da Stefano Sollima dedicata alle indagini sugli omicidi sul Mostro di Firenze, che ha debuttato il 22 ottobre su Netflix, ha ottenuto un ottimo risultato: è stata la più vista sul colosso streaming nella settimana dal 20 al 26 ottobre secondo le classifiche elaborate da Netflix e basate sul dato delle views, proporzione tra totale delle ore viste e durata del prodotto (in questo caso di 4 ore). Il Mostro è infatti al primo posto nella top 10 degli show in lingua non inglese con 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it

