Il Mostro | la serie che restituisce tutta la frustrazione del caso
La serie Il Mostro, disponibile su Netflix e diretta da Stefano Sollima, riesce a trasmettere con forza la frustrazione provata dagli inquirenti e dall’opinione pubblica durante la lunga e controversa indagine sul Mostro di Firenze, iniziata negli anni ’70 e mai davvero conclusa. Il merito principale della produzione è proprio quello di trasferire questa tensione sullo spettatore, che esce dalla visione con un senso di inquietudine e fastidio, quasi coinvolto nel groviglio di misteri e fallimenti investigativi. Trama e punti di vista. Nei quattro episodi, la narrazione prende il via con la decisione della procuratrice Silvia Della Monica (interpretata da Liliana Bottone ) di ampliare le indagini sul serial killer, riaprendo un duplice omicidio avvenuto nel 1968 e fino a quel momento non collegato agli altri casi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
