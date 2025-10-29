Il Mostro è la serie tv più vista su Netflix la scorsa settimana
Ottimo esordio per il film "A House of Dynamite" che supera di poco "La donna nella cabina numero 10". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La nuova serie di Sollima sul Mostro di Firenze privilegia la pista sarda, ricostruendo i delitti attraverso quattro punti di vista diversi - facebook.com Vai su Facebook
Il Mostro, su Netflix la nuova serie di Stefano Sollima: la trama, il cast, gli episodi... - X Vai su X
Mostro di Firenze in tv. Protagonista il clan sardo: una pista portava a Prato. Il tessile, Vaiano e i dubbi - Salvatore Vinci, tra gli indagati, viveva e lavorava come operaio in Vallata ... Come scrive lanazione.it
Il mostro è la serie più vista su Netflix e batte Nobody Wants This 2 - Grande successo per Il mostro, che diventa la serie tv più vista della settimana di Netflix battendo Nobody Wants This 2 ... Segnala ciakgeneration.it
Il Mostro: perché vedere la serie tv di Stefano Sollima su Netflix - La serie tv in 4 episodi arriva in streaming su Netflix ed è un racconto originale degli inquietanti fatti di cronaca sul Mostro di Firenze ... Scrive grazia.it