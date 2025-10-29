Il Mostro di Stefano Sollima è il nuovo successo di Netflix? Cosa dice il verdetto di Rotten Tomatoes

La critica sta apprezzando il nuovo show di Sollima, ma la notizia è che la miniserie è anche tra le più viste al mondo questa settimana, battuta solo da Nobody Wants This e The Asset Approdato su Netflix solamente lo scorso weekend, c'era molta attesa per Il Mostro, la nuova miniserie firmata da Stefano Sollima e a quanto dicono i primi dati sembra che sia stata ampiamente ripagata. Nonostante il punteggio su Rotten Tomatoes indichi come la miniserie abbia generato pareri molto divisivi, comunque si assesta su un solido 62% di recensioni positive, è il dato diffuso da FlipBox a generare entusiasmo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

