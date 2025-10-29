Il Mostro di Stefano Sollima è il nuovo successo di Netflix? Cosa dice il verdetto di Rotten Tomatoes

Movieplayer.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La critica sta apprezzando il nuovo show di Sollima, ma la notizia è che la miniserie è anche tra le più viste al mondo questa settimana, battuta solo da Nobody Wants This e The Asset Approdato su Netflix solamente lo scorso weekend, c'era molta attesa per Il Mostro, la nuova miniserie firmata da Stefano Sollima e a quanto dicono i primi dati sembra che sia stata ampiamente ripagata. Nonostante il punteggio su Rotten Tomatoes indichi come la miniserie abbia generato pareri molto divisivi, comunque si assesta su un solido 62% di recensioni positive, è il dato diffuso da FlipBox a generare entusiasmo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

il mostro di stefano sollima 232 il nuovo successo di netflix cosa dice il verdetto di rotten tomatoes

© Movieplayer.it - Il Mostro di Stefano Sollima è il nuovo successo di Netflix? Cosa dice il verdetto di Rotten Tomatoes

News recenti che potrebbero piacerti

mostro stefano sollima 232Il Mostro, tutto sulla serie di Stefano Sollima ispirata alla storia del Mostro di Firenze - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Mostro, tutto sulla serie di Stefano Sollima ispirata alla storia del Mostro di Firenze ... Segnala tg24.sky.it

mostro stefano sollima 232Il Mostro – La serie Neflix. Dopo 40 anni la storia che incarna il male nella sua essenza &#232; ancora irrisolta. Stefano Sollima: “Non so chi possa essere, ci sono cose che ... - La nuova serie di Sollima sul Mostro di Firenze privilegia la pista sarda, ricostruendo i delitti attraverso quattro punti di vista diversi ... Da ilfattoquotidiano.it

mostro stefano sollima 232Il Mostro: perché vedere la serie tv di Stefano Sollima su Netflix - La serie tv in 4 episodi arriva in streaming su Netflix ed &#232; un racconto originale degli inquietanti fatti di cronaca sul Mostro di Firenze ... grazia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mostro Stefano Sollima 232