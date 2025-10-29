Il Mostro di Firenze diventa il re assoluto di Netflix la serie italiana stende Hollywood

Potevamo attenderci un certo successo in Italia, ma non che Il Mostro di Firenze, miniserie in quattro episodi diretta da Stefano Sollima e dedicata a uno dei casi di cronaca più raccapriccianti in Italia potesse conquistare il mondo. Invece, è finita in testa alla classifica globale di Netflix con 9,6 milioni di visualizzazioni nella settimana dal 20 al 26 ottobre. Il dato risulta ancora più significativo se confrontato con le performance degli show in lingua inglese: durante lo stesso periodo, la seconda stagione di “Nobody Wants This” ha guidato la classifica delle serie anglofone con 8,6 milioni di views, rendendo di fatto la produzione italiana lo show televisivo più visto in assoluto su Netflix quella settimana. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il Mostro di Firenze diventa il re assoluto di Netflix, la serie italiana “stende” Hollywood

