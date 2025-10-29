Il monastero distrutto | addio a suor Maria Chiara decana delle Romite

La Valletta Brianza (Lecco) –  Hanno perso la loro casa, che era anche il loro unico luogo di vita, e ora hanno perso anche la loro decana: è morta madre Maria Chiara, una delle monache del monastero della Bernaga di Perego della Valletta Brianza, che nella notte tra sabato e domenica di tre settimane fa è stato quasi completamente distrutto da un incendio. Madre Maria Chiara, al secolo Rosa Raimondi, aveva 91 anni ed era la più anziana tra le Romite. CARDINI LECCO LA VALLETTA BRIANZA = ALCUNE DELLE RELIGIOSE CHE VIVEVANO NEL SANTUARIO DELLA BERNAGA A PEREGO LA MATTINA DIOPO INCENDIO CHE HA DISTRUTTO LA STRUTTURA - 28-10-2025 Quando è divampato il rogo lei era a letto, nella sua cella, perché ammalata: «L’abbiamo raggiunta prima che rimanesse intrappolata dalle fiamme e dal fumo, l’abbiamo avvolta in una coperta bagnata e l’abbiamo portata in fretta via di peso perché lei non era in grado di muoversi da sola», avevano raccontato le consorelle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

