Il modo di bere il caffè di Gwyneth Paltrow nasconde dei rischi meglio non fare come lei Bene invece quando ammette di mangiare un noto biscotto la sera nutrirsi bene vuol dire equilibrio | parlano gli esperti

Il caffé di Gwyneth Paltrow fa inorridire gli esperti di nutrizione. Come mai? Ma soprattutto, com'è il caffè di Gwyneth Paltrow? Con "un tocco di panna cruda". L'attrice ha detto varie volte di amare i latticini non pastorizzati e ora il New York Post scrive che questo suo gusto personale rischia di essere dannoso per chi la segue. "Il latte crudo può contenere una varietà di agenti patogeni che causano malattie. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato i rischi legati al consumo di latte crudo", le parole di Kelly Springer, dietista e nutrizionista certificata con base a Skaneateles, New York.

