Il MIT svela cosa succede al cervello quando non dormiamo

Periodicodaily.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology (MIT) svela cosa accade esattamente nel cervello durante questi momentanei fallimenti cognitivi. La ricerca, pubblicata su Nature Neuroscience, dimostra che i lapsus attentivi coincidono con un'improvvisa onda di Fluido Cerebrospinale (CSF) che fuoriesce dal cervello, un processo che normalmente avviene solo durante il riposo per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

