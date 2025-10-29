Il missile fine mondo di Putin oltre la propaganda
Nei primi anni 2000, a Zelig, Beppe Braida ironizzava sulle diverse letture dei telegiornali: sulla stessa notizia riguardante Silvio Berlusconi il TG3 la presentava con un tono neutrale, il TG5 esaltava la bontà del presidente e infine il TG4 urlava a un fantomatico "attentato comunista".Oggi.
Radio1 Rai. . #Russia In tenuta militare mimetica, Putin presenta il nuovo missile a propulsione nucleare #Burevestnik: una nuova arma che definisce invincibile. Una nuova incognita nella guerra in #Ucraina e nei tentativi di mettervi fine. Un annuncio 'inappr
Trump: "Parlerò con Xi Jinping di come mettere fine alla guerra in Ucraina" #ucraina #russia #guerra #23ottobre
Missile Burevestnik, i punti deboli della "Chernobyl volante" di Putin: rischio fallout radioattivo in Russia - Durante la Guerra Fredda, gli Stati Uniti sperimentarono l'idea di montare testate nucleari su missili alimentati da energia atomica.
Putin presenta il nuovo missile nucleare, Trump ribatte: "Pensi a porre fine alla guerra" - Domenica l'annuncio del test del nuovo missile da crociera nucleare, da Trump definito "inappropriato".
Mosca testa nuovo missile a propulsione nucleare. Putin: "È il più potente al mondo" - Si chiama Burevestnik e può percorrere più di 15mila chilometri.