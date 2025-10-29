Il missile fine mondo di Putin oltre la propaganda

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei primi anni 2000, a Zelig, Beppe Braida ironizzava sulle diverse letture dei telegiornali: sulla stessa notizia riguardante Silvio Berlusconi il TG3 la presentava con un tono neutrale, il TG5 esaltava la bontà del presidente e infine il TG4 urlava a un fantomatico “attentato comunista”.Oggi. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

missile fine mondo putinMissile Burevestnik, i punti deboli della “Chernobyl volante” di Putin: rischio fallout radioattivo in Russia - Durante la Guerra Fredda, gli Stati Uniti sperimentarono l’idea di montare testate nucleari su missili alimentati da energia atomica. Scrive msn.com

missile fine mondo putinPutin presenta il nuovo missile nucleare, Trump ribatte: “Pensi a porre fine alla guerra” - Domenica l'annuncio del test del nuovo missile da crociera nucleare, da Trump definito "inappropriato". panorama.it scrive

missile fine mondo putinMosca testa nuovo missile a propulsione nucleare. Putin: "È il più potente al mondo" - Si chiama Burevestnik e può percorrere più di 15mila chilometri. Scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Missile Fine Mondo Putin