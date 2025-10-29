Il miracolo più atteso | guarigione inspiegabile dopo la Novena alla Beata Chiara Luce Badano

La giovane Beata continua a operare miracoli, ecco tutta la storia della guarigione inspiegabile avvenuta dopo una intensa Novena a Chiara Luce Badano, la cui intercessione è potentissima. La storia di Astrid Chereau lascia il cuore colmo di stupore, quel sentimento che si prova quando si apprende di un miracolo. È quello che è avvenuto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

